Деэскалация ситуации на границе Белоруссии с Украиной — итог переговоров военных двух стран. Отвод войск от украинского кордона прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Lenta.ru

«Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться, в том числе и военным, - сказал Лукашенко. - В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали». Однако, по его словам, белорусская сторона использовала «дипломатический язык» и добилась успехов. ТАСС

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений». Газета.Ru