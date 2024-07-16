Британия бьет тревогу из-за бездомных украинских беженцев

По оценке британского Красного Креста, тысячи украинских беженцев, живущих в Великобритании, рискуют остаться без крова и стать жертвами эксплуатации. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет гуманитарной организации.

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С момента запуска программы помощи в 2022 году более девяти тысяч из примерно 200 тысяч украинских семей оставались без жилья в Британии. Чаще всего это происходит из-за разрыва отношений с принимающими семьями и трудностей с доступом к частному рынку жилья.

В период с февраля по середину июня 2024 года в Британию еженедельно прибывали в среднем 379 украинцев. В Красном Кресте выяснили, что украинцы в четыре раза чаще, чем британское население в целом, сталкиваются с бездомностью.

The Guardian перечислила некоторые ситуации из отчета Красного Креста. К примеру, одной украинке пришлось обратиться во все 65 жилищных ассоциаций Глазго, прежде чем она нашла жилье. Другую женщину хозяева попросили выселиться в полночь, и она спала на пляже со своими вещами. Еще одной украинке по интернету предложили комнату, которая оказалась приспособлена для сексуальной эксплуатации - на внешней стороне двери был замок, а в самой комнате были установлены видеокамеры.

Ранее власти Ирландии объявили о сокращении помощи украинским беженцам. Правительство постановило, что беженцам, которых приняли в государственных центрах, будут платить 38,8 евро в неделю вместо 220. После выселения из центра выплаты в 220 евро возобновятся. Было решено, что украинцы смогут оставаться в центрах не более 90 дней.

В правительстве подчеркивали, что в стране сложилась трудная ситуация с размещением беженцев. В ноябре 2023-го в страну каждую неделю прибывали 500-800 украинцев. За последние два года более ста тысяч беженцев в Ирландии были обеспечены жильем, но в последнее время людей приходилось размещать в палатках и бытовках.