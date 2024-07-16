Макрон примет отставку премьера Франции Атталя к концу дня

Президент Франции Эммануэль Макрон примет отставку премьер-министра Габриэля Атталя вечером сегодня, 16 июля. Как сообщает ТАСС, об этом заявило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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Вместе с тем Макрон проинформировал министров, что они будут продолжать исполнять текущие обязанности. Речь идет «о периоде до конца Олимпийских игр».

Напомним, что Атталь занял свой пост 9 января 2024 года. До этого он занимал должность министра образования. Политик стал самым молодым главой правительства в истории Франции.

9 июня Макрон назначил досрочные выборы в Национальное собрание — нижнюю палату французского парламента. Причиной стало поражение президентской коалиции на выборах в Европарламент. По итогам второго тура, прошедшего 7 июля, большинство мандатов получила левая коалиция «Новый народный фронт». После публикации итогов выборов Атталь подал прошение об отставке, однако президент попросил его временно остаться на посту, чтобы «обеспечит стабильность в стране».