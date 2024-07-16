Оценены шансы Трампа наладить отношения с Россией

Россия воспринимается негативно верхушкой американского общества, поэтому Дональду Трампу в случае его возвращения в Белый дом будет очень сложно наладить хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

В этом году бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден являются основными кандидатами на высший государственный пост. 27 июня в США прошли теледебаты между ними и 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. При этом Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров.

Однако Республиканская партия США не упомянула Россию в одобренной на съезде новой программе, несмотря на то, что в ней было сказано и о предотвращении третьей мировой войны, и о восстановлении мира в Европе и на Ближнем Востоке.

Трамп оценил отношения с Путиным

По словам политолога-американиста Константина Блохина, это во многом обусловлено тем, что «связи с Россией воспринимались истэблишментом как дело токсичное», а Трампа пытаются представить как агента Кремля.

«Мы прекрасно понимаем, что даже несмотря на то, что Трамп крайне так позитивно относится к России, негативно к Украине, неоднократно говорил о необходимости нормализации отношений с Россией, не факт, что этот план ему удастся сделать, не факт, что ему удастся это реализовать», - пояснил Блохин.



Политолог обратил внимание на то, что обе крупные американские политические партии – Демократическая и Республиканская – по сути русофобские, а сторонников улучшения отношений с Россией можно «пересчитать по пальцам одной руки».

«То, что не упомянули (Россию - ред.), - это как раз попытка, скорее всего, обходить вот эти острые углы», - заметил эксперт.



Напомним, что в ходе дебатов Трамп обвинил Байдена в том, что тот ничего не сделал, чтобы предотвратить украинский кризис и, наоборот, «поощрял Россию к вторжению».