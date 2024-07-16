Лукашенко рассказал, кто разрешил ситуацию на белорусско-украинской границе

Напряжённую ситуацию на границе с Украиной урегулировали военные, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен. Но опыт в том, что стрелять — это крайний метод», — цитирует его БЕЛТА.



По словам Лукашенко, в конфликте всю роль взяли на себя военные: белорусская сторона использовала «дипломатический язык» и добилась успехов.

13 июля Министерство обороны Белоруссии приступило к отводу войск на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед этим сообщил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной.