Иран отверг план Байдена по урегулированию в Газе

Власти Ирана отвергают предложенный президентом США Джо Байденом план урегулирования конфликта в секторе Газа и полагают, что Вашингтон выступает в качестве "нечестного посредника", поставляя летальное оружие Израилю. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

"Мы не считаем США честным посредником в вопросах, касающихся Палестины и Газы. <...> На сегодняшний день это самый крупный и важный поставщик летального оружия для сионистского режима, который убивает невинных и беспомощных людей в Газе и Палестине, включая женщин, детей, подростков и стариков", - сказал политик в интервью журналу Newsweek.



"Если американцы хотят выступать в качестве честных посредников, им не нужно предлагать большую сделку - достаточно просто прекратить поставки летального оружия Израилю", - подчеркнул глава ведомства. Он призвал Совет Безопасности ООН "использовать все свои возможности и потенциал, чтобы остановить сионистский режим от дальнейших зверств и убийств".

15 июля Багери Кани прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях министерского уровня Совета Безопасности ООН, посвященных многосторонности в международных отношениях, а также ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

31 мая Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. В этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих, третий этап - восстановление сектора Газа и передачу близким останков погибших израильтян.

15 июня советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил корреспонденту ТАСС, что радикальное палестинское движение ХАМАС добивалось внесения 29 изменений в поддержанный Байденом план сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на все из них.