Могло ли покушение на Трампа быть инсценировкой

Экс-глава российского бюро Интерпола Владимир Овчинский заявил, что покушение на Дональда Трампа может быть связано с попыткой вывести президента США Джо Байдена из президентской гонки. Об этом эксперт рассказал «Московскому комсомольцу».

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Трамп был ранен на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Одна из пуль задела ухо экс-президента, но ранение оказалось легким. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы.

По словам Овчинского, большинство экспертов сходятся в том, что покушение на Трампа было настоящим, а не имитацией. Эксперт подчеркнул, что пуля попала бы в голову экс-президента, если бы прошла чуть левее или правее. В то же время Овчинский допустил, что покушение могло быть выгодно противникам Байдена.

«Байдена, вероятно, тонко подставили. Дескать, - да, сам Байден лично ни в чем не виноват, киллер - маньяк-одиночка, он мертв и его исключительную вину обязательно докажут», - заявил эксперт.



Но, по его мнению, предвыборная гонка для Байдена закончена, так как действующий президент не смог обеспечить безопасность предвыборной кампании. Овчинский считает, что противники Байдена в Демократической партии получили новые аргументы, чтобы вынудить его снять свою кандидатуру.