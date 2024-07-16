В Иране назвали Россию сильной страной

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, отметив многолетнее партнерство Тегерана и Москвы, заявил, что Россия - сильная страна.

"Двусторонние отношения Ирана с Россией, нашим соседом и сильной страной региона, и двусторонние отношения Ирана с Китаем, влиятельным международным игроком, насчитывают десятилетия. Мы прилагаем серьезные усилия для использования потенциала стран региона во имя регионального мира и стабильности", - сказал политик в интервью журналу Newsweek, отвечая на вопрос, рассматривает ли Тегеран РФ и КНР в качестве возможных союзников в случае крупного конфликта.