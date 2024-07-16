В Польше заявили о подготовке НАТО к войне

Потенциальное противостояние НАТО с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в интервью порталу Wirtualna Polska президент Польши Анджей Дуда.

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«НАТО – оборонительный альянс, но древняя мудрость гласит: «Хотите мира? Готовьтесь к войне». Альянс должен быть достаточно сильным, чтобы сделать невыгодным нападение на него», - заявил польский политик в ответ на вопрос, готовится ли НАТО к войне



Дуда также выразил уверенность, что Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности стран НАТО. Он также добавил, что «потенциальная война России с Западом будет невероятно близка» в том случае, если Москва одержит победу в вооруженном конфликте на Украине.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

Напомним, что по итогам саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне 9-11 июля, была принята декларация, закрепляющая «необратимый путь» Украины в альянс и наращивание военной мощи стран-членов объединения. В ней также подчеркивается, что НАТО считает Россию главной угрозой, и собирается расширять сотрудничество с балканскими странами, а также усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке.