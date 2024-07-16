Председатель Европарламента смогла сохранить за собой пост

Мальтийский политик Роберта Метсола избрана председателем Европарламента (ЕП) на второй срок. Трансляция первого после европейских выборов заседания ЕП, на котором проходило голосование, ведется на сайте парламента.

За кандидатуру Метсолы проголосовали 562 европарламентария. Соперницей Метсолы была депутат ЕП от Испании, член левой испанской партии "Подемос" ("Мы можем") Ирене Монтеро.

В своем выступлении после голосования председатель ЕП призвала депутатов объединиться и "работать над созданием Европы для всех".

Адвокат по профессии, Метсола получила степень доктора права в университете Мальты. Всю свою карьеру она строила в сфере европейской политики. Работала в мальтийском представительстве при штаб-квартире ЕС в Брюсселе, трижды баллотировалась в Европарламент и с третьей попытки в 2013 году смогла завоевать депутатский мандат. В 2020 году была избрана первым вице-председателем, а в 2022 году в возрасте 42 лет стала самым молодым председателем Европарламента за всю его историю.