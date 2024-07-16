Американист объяснил решение Трампа по кандидатуре на пост вице-президента

Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером рассказал о кандидате в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймсе Вэнсе, а также оценил риторику политика по украинскому конфликту.

Претендент на пост президента США Дональд Трамп ранее выбрал сенатора Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты. Вэнс, в свою очередь, рассказал о планах Трампа начать переговоры с Россией и Украиной. По данным издания Politico, в ЕС сочли номинацию Вэнса на пост вице-президента США «катастрофой для Украины».

Вэнс – это типичный американский правый политик, католик. Фактически это деревенский парень из «Ржавого пояса» США, из штата Огайо. Вэнсу 39 лет, и это молодой человек, который сделал себя сам. Он отучился в Йельском университете, воевал в Ираке. [Президент США Джо] Байден отмечал, что Вэнс – это клон Трампа во всех вопросах, и это действительно так. Вэнс придерживается правой риторики - он выступает против абортов, против нелегальной миграции, выступает за сильное государство, которое дает людям возможность заниматься бизнесом. То есть Вэнс – это традиционный человек, близкий нам по менталитету. Владимир Можегов Политолог-американист

Вэнс, как и Трамп, нацелен на мирное разрешение украинского конфликта, подчеркнул политолог.

«И в этом смысле он является полной противоположностью демократам, которые нацелены на «войну до победного конца», то есть до оставления на месте Европы выжженной пустыни. А риторика Трампа и Вэнса подразумевает скорейшее завершение военного конфликта. Кроме того, Вэнс считает, что Европа должна заниматься своими делами самостоятельно, что она должна сама себя защищать», - отметил эксперт, напомнив, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс отказался назвать президента России Владимира Путина «экзистенциальной угрозой Европе», что спровоцировало небольшой скандал на Западе.



Победа Байдена, а также стоящих за ним демократов и глобалистов на предстоящих президентских выборах в США будет означать эскалацию конфликта, добавил Можегов.

«А если пост главы государства займет Трамп, если ему дадут прийти к власти, то для России это будет означать «передышку» как минимум на четыре года в плане всего. То есть Америка будет самоустраняться, а ее функции, понятное дело, будет выполнять Британия и различные военные блоки, такие как НАТО. Их финансирование [со стороны США], конечно, продолжится, но тем не менее победа Трампа и его команды на выборах стала бы для нас облегчением. Он нам гораздо ближе. И, полагаю, если все в США будет оставаться в правовом поле, то шансы Трапа выиграть президентскую гонку будут очень велики. Трамп сейчас уверенно побеждает на волне энтузиазма вокруг него, а также на фоне состояния Байдена. Но, боюсь, Трампу не дадут победить просто так. Думаю, в США еще будут провокации – можно ожидать всего, чего угодно, даже нового 11 сентября», - заключил специалист.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль считает преждевременным давать оценку кандидату в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймсу Вэнсу.