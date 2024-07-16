Критиковавшую ВСУ депутата Рады внесли в базу «Миротворца»

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, критиковавшую командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствует карточка народного депутата в базе данных.

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«Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 годы имеет явные признаки спланированной в интересах российского агрессора и неустановленной группы лиц информационной компании», — говорится в анкете.



Отмечается, что ради дискредитации командования ВСУ и деморализации личного состава, нардеп публиковала в социальных сетях недостоверную информацию о деятельности украинской армии.

Критикующая ВСУ депутат прокомментировала снятие с должности в Раде

Ранее Безуглую сняли с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Безуглая затем заявила, что подобного комитета все равно «фактически не существует».