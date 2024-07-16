Критиковавшую ВСУ депутата Рады внесли в базу «Миротворца»
Депутат Верховной рады, замглавы комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая попала в базу сайта «Миротворец», на котором публикуются личные данные людей, которых создатели ресурса считают врагами Украины. Об этом сообщает ТАСС.
На странице Безуглой указано, что ее деятельность имеет «явные признаки информационной кампании, спланированной в интересах» России и неустановленной группы лиц. Администраторы утверждают, что целью кампании является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и деморализация личного состава украинских войск, а также снижение доверия украинских граждан к вооруженным силам страны. Создатели сайта также обвиняют депутата в дискредитации органов государственной власти, расколе общества и распространении информации, содержащей государственную тайну.
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Напомним, что Безуглая приобрела скандальную известность в декабре прошлого года. Тогда она начала писать в соцсетях о разработке законопроекта о новых правилах мобилизации, а после обрушилась с критикой на главкома ВСУ Валерия Залужного. Вскоре после отставки последнего депутат стала критиковать нового главкома Александра Сырского.
29 июня она подала на Сырского заявление в Госбюро расследований Украины — «препятствовании ее депутатской деятельности и предоставлении ей ложных сведений». Через несколько дней Безуглая расширила свое заявление в правоохранительные органы, указав в нем также Залужного.