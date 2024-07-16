Критиковавшую ВСУ депутата Рады внесли в базу «Миротворца»

Депутат Верховной рады, замглавы комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая попала в базу сайта «Миротворец», на котором публикуются личные данные людей, которых создатели ресурса считают врагами Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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На странице Безуглой указано, что ее деятельность имеет «явные признаки информационной кампании, спланированной в интересах» России и неустановленной группы лиц. Администраторы утверждают, что целью кампании является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и деморализация личного состава украинских войск, а также снижение доверия украинских граждан к вооруженным силам страны. Создатели сайта также обвиняют депутата в дискредитации органов государственной власти, расколе общества и распространении информации, содержащей государственную тайну.

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Напомним, что Безуглая приобрела скандальную известность в декабре прошлого года. Тогда она начала писать в соцсетях о разработке законопроекта о новых правилах мобилизации, а после обрушилась с критикой на главкома ВСУ Валерия Залужного. Вскоре после отставки последнего депутат стала критиковать нового главкома Александра Сырского.

29 июня она подала на Сырского заявление в Госбюро расследований Украины — «препятствовании ее депутатской деятельности и предоставлении ей ложных сведений». Через несколько дней Безуглая расширила свое заявление в правоохранительные органы, указав в нем также Залужного.