Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заметил, что Владимир Зеленский не сказал о выводе российских войск как об обязательном условии, когда заявлял о необходимости присутствия российской стороны на саммите по урегулированию конфликта. Филиппо прокомментировал заявление Зеленского.

«Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?», — написал политик в соцсети.



Он также отметил, что в 2022 году НАТО уже срывало переговоры Москвы и Киева.

Ранее Зеленский выразил мнение, что Россия должна присутствовать на второй мирной конференции по Украине.

Зеленский предложил пригласить Россию на второй мирный саммит

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что тон Зеленского абсолютно неприемлемый.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что необходимо понять, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», так как первое прошедшее в Швейцарии мероприятие «вовсе не было саммитом мира».