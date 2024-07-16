Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Грандиозная стратегия» Вэнса против помощи Украине

Кандидат в вице-президенты США, соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс пытается сорвать план спикера Палаты представителей Майка Джонсона по оказанию помощи Украине, пишет Politico. По версии издания, если Вэнс добьется своего, прекращение финансирования Киева станет лишь первым шагом для гораздо более широкого изменения роли США в мировом порядке.

Вэнс не рассматривает решение США защищать «принципы, лежащие в основе международного порядка», как часть какой-то благородной политики. Он видит в этом лишь корыстные усилия экономических элит по сохранению порядка, который продвигает их интересы. По мнению Вэнса, США необходимо разработать новую, более националистическую систему, в которой отдельные страны несут исключительную ответственность за свою собственную безопасность и экономическое благополучие. Вэнс утверждает, что текущий пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов мало что сделает для изменения хода конфликта. Также он уверен, что в США не хватит мощностей для производства объема оружия, необходимого Украине.

Орбан призвал ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю по итогам своих переговоров с лидерами России, Украины, Китая и Турции. Как выяснил немецкий таблоид Bild, письмо содержит краткую оценку недавних дискуссий Орбана и предложения венгерского премьера.

Орбан предупредил Брюссель, что интенсивность украинского конфликта в ближайшем будущем «радикально обострится». В связи с этим премьер Венгрии предложил начать переговоры с Китаем о новой мирной конференции и возобновить дипломатические отношения ЕС с Россией. Также Орбан указал, что у Дональда Трампа есть «подробные и обоснованные» планы по выходу из украинского кризиса, которые он сразу же начнет осуществлять в случае победы на выборах в США.

«Мир сошел с ума»: российские гимнастки и русофобия

На Украине и в странах Балтии активно отменяют все российское, пишет Лукаш Ястржембский в своей статье для издания Myśl Polska. Польша, по его мнению, «тоже сошла с ума»: русскую классику «выбросили из театров», с полок книжных магазинов исчезли книги русских авторов, а в некоторых кафе русские пельмени заменили украинскими. Ястржембский отметил, что спорт «также стал жертвой этого безумия». К примеру, организаторы теннисного турнира в Козерках разослали россиянам и белорусам сообщение с просьбой не регистрироваться на турнир. А польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда не пожал руку российскому сопернику Денису Хисматуллину.

Ястржембский также рассказал о российских гимнастках Арине и Дине Авериных, многократных чемпионках мира и Европы. Они завершили карьеру в 2024 году, так как в 2022-м россиян отстранили от международных соревнований. Многие призывали спортсменок сменить гражданство ради карьеры, но гордые российские гимнастки отказались, отметил Ястржембский. По мнению автора статьи, проблема заключается не в украинском кризисе и не в президенте РФ Владимире Путине. Если бы это было так, США и Израиль давно бы исключили даже из соревнований по поеданию пончиков, отметил автор. Он заявил, что речь идет о стремлении к «полной ликвидации всего русского» - как царского, так и советского или демократического. Как подчеркнул Ястржембский, Польша «усвоила русофобию» и это «напоминает очень плохие моменты истории».

Скандал в ВСУ: командира бригады обвинили в преступных приказах

Украинский парамедик обвинила командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в преступных приказах. Она заявила, что его сознательная халатность, пренебрежение жизнью и здоровьем солдат, их унижение, а также устранение всех несогласных привело к трагическим последствиям. Об этом рассказали «ИноСМИ» со ссылкой на украинскую прессу.

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс подтвердил слова парамедика. Он рассказал, что командир приказал перевести на передовую почти всю верхушку разведки бригады. В результате глава разведки, глава артиллерии одного из батальонов и главный сержант роты разведки погибли, а командир другой роты получил ранения. Украинские СМИ задались вопросом, можно ли решить проблему некомпетентности командиров ВСУ. Руководители украинской армии часто назначают на высокие должности «удобных» офицеров, которые «хорошо докладывают», но не имеют необходимого опыта, заявили украинские журналисты.

FT: СВО возрождает бывшие индустриальные районы России

Газета Financial Times рассказала, что спецоперация вызвала производственный бум в небогатых российских регионах вроде Чувашии, где ради нужд армии возрождаются советские заводы. FT рассказала о рабочем одного из местных заводов: зарплата мужчины утроилась с 2022 года - теперь он получает 120 тысяч рублей вместо 40 тысяч.

По словам рабочего, СВО оказала «действительно благотворное влияние» на качество жизни людей в регионе. Собеседник FT заявил, что не помнит периода в истории России, когда «простые работяги столько зарабатывали». Экономика РФ получает огромные вливания благодаря госзаказам на оружие, топливо, питание и одежду для армии, подчеркнула газета. Другой рабочий в возрасте 50 с небольшим лет рассказал, что пожилые сотрудники сейчас востребованы благодаря опыту и навыкам. FT отмечает, что расчет западных стран настроить россиян против спецоперации с помощью санкций не оправдался.