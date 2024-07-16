На Западе узнали, как Украина планирует завершить конфликт с Россией

Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией мирным путем. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times (NYT). Lenta.ru

«Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров», - говорится в публикации. На такое развитие событий, уточняет NYT, указывают слова Владимира Зеленского об участии России во второй конференции по урегулированию конфликта. Он отмечал, что выступает за присутствие представителей Москвы на саммите. Российская газета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва хотела бы понять, что именно имел в виду Зеленский. «Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому что он имеет в виду, надо сначала понять», - отметил Песков. ТАСС