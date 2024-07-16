Покушение на Трампа назвали крупнейшим провалом Секретной службы США

Покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа стало крупнейшим за десятилетия провалом Секретной службы США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

© Lenta.ru

«Реальность такова, что нет никаких оправданий тому, что Секретная служба не смогла выделить достаточных ресурсов для наблюдения за открытой крышей в 100 ярдах (91 метр — прим. «Ленты.ру») от места происшествия», — цитирует издание бывшего сотрудника Секретной службы Билла Пикла.



Просчет Секретной службы намерены расследовать несколько парламентских комитетов. Глава комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер уже назначил на 22 июля слушания с участием директора Секретной службы Кимберли Читл, отмечает WSJ.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал покушение на Трампа провалом служб безопасности.