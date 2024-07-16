МИД Китая выступил против упоминания КНР в предвыборных кампаниях в США

Отсылки американских политиков к КНР в предвыборных кампаниях являются неприемлемыми, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Мы всегда были против, чтобы на выборах президента США Китай выступал в качестве темы для разговоров", - сказал он на брифинге.



Так официальный представитель ответил западному журналисту, который поинтересовался, как китайская сторона воспринимает комментарий кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, недавно назвавшего КНР "величайшей угрозой для Соединенных Штатов".

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Нынешний лидер страны Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост главы государства от демократов и республиканцев соответственно.

10 июля представители Североатлантического альянса на саммите в Вашингтоне заявили, что Китай создает "системные проблемы для евроатлантической безопасности". Как уточняется в опубликованной декларации НАТО, государства - члены военного блока планируют провести встречу с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией, чтобы обсудить возможные сферы сотрудничества, а также общие вызовы в сфере региональной безопасности.