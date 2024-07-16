Лукашенко оценил желание белорусов начать войну

Белорусы не хотят воевать, но ответ на провокацию будет жестким. Желание народа Белоруссии начать войну оценил президент республики Александр Лукашенко. Lenta.ru

При этом белорусский глава отметил, что нужно препятствовать тому, чтобы страну втянули в вооруженный конфликт. RT на русском

Президент отметил, что военным хорошо известно, что происходит сейчас на южном и западном приграничье страны, по сути, белорусы оказались в той же ситуации, как и их предки 80 лет назад: так же нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Белоруссию в военный конфликт. «И мы делаем для этого все необходимое, в том числе разместив у себя самое страшное - ядерное оружие», - сказал Лукашенко. ТАСС