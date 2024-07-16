Группа из 63 депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, в котором эта страна сейчас председательствует, из-за мирных инициатив премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что соответствующее послание евродепутаты отправили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле. В нем утверждается, что Орбан «нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью страны-председателя Совета ЕС».

«Это требует реальных действий, таких как приостановку права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое общественное порицание не дает результата», — цитирует издание письмо.



Напомним, что с 1 июля Венгрия начала председательство в Совете ЕС. На фоне этого Орбан совершил ряд поездок. 2 июля он посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, а 5 июля – Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 июля премьер прибыл в Пекин, где состоялась его рабочая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а 9 июля — в Вашингтон, где прошел саммит НАТО.

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После этого премьер направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании украинского конфликта. По словам его помощника Балажа Орбана, в плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график».