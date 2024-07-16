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В Европарламенте требуют лишить Венгрию голоса в ЕС после поездок Орбана в РФ и Китай

Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе (ЕС) после поездок премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом во вторник, 16 июля, сообщило Politico.

В Европарламенте требуют лишить Венгрию голоса в ЕС
© РИА Новости

Это стало известно из опубликованного письма 63 депутатов главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

— Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай, — говорится в материале издания.

5 июля Орбан провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что он прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Уже через три дня, 8 июля, Орбан прибыл в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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