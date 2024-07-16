Вдова участника митинга в Пенсильвании отказалась говорить с Байденом

Вдова бывшего начальника пожарной службы Кори Комператоре, погибшего во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании 13 июля, отказалась общаться с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает The New York Post. Газета.Ru

«Я не захотела говорить с Байденом», - приводятся в материале слова женщины. Свой поступок она объяснила тем фактом, что ее муж был убежденным республиканцем. «Он бы не хотел, чтобы я с ним (Байденом) общалась», - добавила женщина. Российская газета

Согласно публикации, после начала стрельбы в ходе митинга Кори сказал близким лечь на землю. Пожарный закрыл членов семьи от пуль своим телом. News.ru