FT: Орбан допустил, что Трамп выступит посредником по Украине еще до инаугурации

FT: Орбан допустил, что Трамп выступит посредником по Украине ещё до инаугурации
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший глава США Дональд Трамп может выступить в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса до инаугурации в случае победы на выборах.
Его слова приводит газета Financial Times.
Орбан отметил, что до выборов не стоит ожидать мирной инициативы от Трампа.
«Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца», — цитирует его издание.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что высказывания Орбана о том, что в случае победы на выборах Трамп может выступить за мирное урегулирование украинского конфликта, тревожит западных лидеров.