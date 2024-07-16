NYT: Вэнс всегда был противником поддержки Украины

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо) высказывался против поддержки Украины задолго до того, как экс-глава Белого дома Дональд Трамп утвердил его в качестве кандидата в вице-президенты от Республиканской партии на предстоящих выборах. Свое негативное отношение Вэнс выражал еще в 2022 году. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что сенатор был одним из "самых ярых противников" помощи США Украине. Он неоднократно упрекал администрацию президента Джо Байдена за денежную и материальную поддержку Киева, которая, по его мнению, обходится Соединенным Штатам неоправданно дорого.

Вэнс также всячески поддерживал блокировку в Конгрессе США пакета помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Он заявлял, что администрация Байдена не смогла должным образом рассчитать, какое количество ресурсов и денег потребуется Киеву, чтобы хоть как-то изменить ситуацию на поле боя. Вместо этого он предлагал направить эти средства на защиту южной границы самих Соединенных Штатов.

Он неоднократно выступал за начало переговоров об урегулировании украинского кризиса. Одной из причин этого Вэнс называл то, что западные страны не располагают необходимыми производственными мощностями для оказания долгосрочной военной поддержки.

NYT напоминает, что еще в 2022 году Вэнс в интервью отметил, что его не беспокоит судьба Украины. "Меня на самом деле не волнует, что произойдет с Украиной так или иначе", - заявил тогда сенатор.

Ранее Вэнс заявил, что в случае победы на выборах Трамп проведет переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта.