Байден попытался оправдаться за слова, что нужно «нацелиться на Трампа»
Президент США Джо Байден попытался оправдаться за слова, что нужно «нацелиться на Трампа», сказанные за неделю до покушения на бывшего американского президента.
В эфире NBC президент США стал утверждать, что подразумевал необходимость акцентировать внимание на политике Трампа.
«Я не имел в виду и не сказал «в перекрестье прицела». Я имел в виду «центр мишени» в значении «фокус внимания». Сфокусироваться на том, что он делает», — заявил он.
Ранее десятки республиканцев в конгрессе обвинили Демпартию в покушении на Трампа.