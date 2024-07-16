Президент США Джо Байден попытался оправдаться за слова, что нужно «нацелиться на Трампа», сказанные за неделю до покушения на бывшего американского президента.

В эфире NBC президент США стал утверждать, что подразумевал необходимость акцентировать внимание на политике Трампа.

«Я не имел в виду и не сказал «в перекрестье прицела». Я имел в виду «центр мишени» в значении «фокус внимания». Сфокусироваться на том, что он делает», — заявил он.



Ранее десятки республиканцев в конгрессе обвинили Демпартию в покушении на Трампа.