Украинским чиновникам в Запорожье приказали уничтожить документы и «сидеть на чемоданах»

Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области приказали готовиться к эвакуации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников.

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По его словам, Киев приказал госслужащим «собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах». Кроме того, по населенным пунктам районов «катаются похитители детей», которые пытаются вынудить родителей отдать их «на эвакуацию». Лебедев подчеркнул, что люди сопротивляются и прячут несовершеннолетних.

Напомним, что Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума. Сейчас под контролем российских властей находятся более 70% территории региона, однако Вооруженные силы Украины удерживают бывший областной центр — Запорожье.

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Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении. В результате линия обороны украинских войск получила серьезные повреждения.