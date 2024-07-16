В МИД Индии вызвали посла Украины из-за высказываний Зеленского

В МИД Индии 15 июля вызвали украинского посла из-за высказываний Владимира Зеленского, осудившего визит индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает The Economic Times.

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Как отмечает газета, содержание беседы в МИД не раскрывалось, но вызов посла «ясно указывает на недовольство Нью-Дели». На фоне заявлений Зеленского Индия также отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее «разрушительным ударом по мирным усилиям». Зеленский заявил, что ему «прискорбно видеть объятия лидера крупнейшей в мире демократии» с Путиным.

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Моди посетил Москву с официальным визитом 8-9 июля. Этот визит стал первой зарубежной поездкой индийского премьера с начала третьего срока его полномочий. Путин и Моди провели переговоры в Кремле, обсудив двусторонние отношения и украинский кризис.

По итогам встречи было объявлено, что Россия и Индия будут углублять отношения. В частности, страны рассматривают заключение долгосрочного контракта на поставку нефти. В ходе переговоров Моди подчеркивал, что любые конфликты в мире можно решить только диалогом.