«Идиот и Гитлер»: западные СМИ напомнили Вэнсу о его словах о Трампе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса своим кандидатом в вице-президенты. Вэнс назвал это большой честью, но американские СМИ напомнили, что раньше сенатор активно критиковал Трампа.

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Восемь лет назад, в преддверии выборов 2016 года, на которых одержал победу Трамп, Вэнс называл будущего президента «циничным засранцем», «идиотом» и человеком, «достойным порицания», рассказало Reuters. В частном порядке Вэнс сравнил Трампа с Гитлером, подчеркнуло агентство.

Reuters отмечает, что со временем Вэнс стал одним из самых ярых защитников Трампа. Советники Трампа объясняют, что политические убеждения Вэнса, сочетающие изоляционизм с экономическим популизмом, совпадают с убеждениями Трампа и ставят обоих политиков в противоречие со старой гвардией Республиканской партии. Открытое противодействие Вэнса помощи Украине порадовало самых консервативных союзников Трампа, хотя и расстроило некоторых республиканцев в Сенате, подчеркивает Reuters.

Когда в 2022 году впервые было обнародовано заявление Вэнса о «Трампе-Гитлере», представитель сенатора не стал оспаривать его, но подчеркнул, что то мнение больше не отражает взгляды Вэнса. Однако Politico напомнило, что Вэнс говорил о себе как о «парне, который никогда не будет трампистом».

Politico отмечает, что Вэнс, сначала получивший популярность как писатель, однажды написал для The New York Times статью, в которой заявил, что Трамп «не подходит для высшей государственной должности». А в одном из интервью 2016 года Вэнс признавался, что «не переваривает» Трампа и рассматривает возможность проголосовать за Хиллари Клинтон.

Вскоре после этого, в 2017-м, будущий сенатор назвал Трампа «моральной катастрофой», рассказал CNN. Вэнс отмечал, что у администрации Трампа «нет никакой внутренней политики, кроме снижения налогов». Также он публично называл Трампа «полным мошенником, которому плевать на обычных людей» и «просто еще одним опиоидом» для Средней Америки. Кроме того, Вэнс ставил лайки твитам, в которых Трампа называли «серийным насильником» и «одной из самых ненавистных, отвратительных и мерзких знаменитостей США». Также будущий кандидат в вице-президенты заявлял, что расизм и ксенофобия сыграли свою роль в возвышении Трампа.

CNN отмечает, что к 2020 году Вэнс полностью изменил свою позицию. Он сообщил, что на очередных выборах голосовал за Трампа. В 2021-м он принес извинения за свои старые твиты и заявления о Трампе, назвав их «ошибочным мнением».