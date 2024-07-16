Си Цзиньпин призвал Китай быть уверенным и опираться на свои силы

Китай должен придерживаться принципа уверенности в себе и опоры на свои силы. Об этом говорится в опубликованной теоретическим журналом "Цюши" подборке статей председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпина за 2013-2024 года. Публикация приурочена к проходящему в Пекине III пленуму ЦК КПК 20-го созыва.

В подборке, отмечает партийное издание "Жэньминь жибао" на своей электронной странице, подчеркивается, что "никогда не существовало учебника, не говоря уже о готовом ответе, который помог бы китайскому народу и китайской нации перейти от горького опыта новой истории к светлым перспективам великого возрождения". Одним из основных уроков истории, отмечается далее, заключается в том, что "проблемы Китая должны решаться самими китайцами, <...> исходя из основных национальных условий".

"Мы должны придерживаться нашей твердой веры в марксизм, в социализм с китайской спецификой, нашей уверенности в себе на этом пути, нашей уверенности в теории, в нашем строе, в нашей культуре, и вносить новый вклад в развитие марксизма", - пишет газета.



"Жэньминь жибао" призывает "придерживаться принципов независимости, самостоятельности и самосовершенствования, настаивать на том, чтобы развитие страны и нации основывалось на ее собственных силах, и твердо держать судьбу развития и прогресса страны в своих собственных руках".

Как считают наблюдатели, пленум ЦК КПК должен принять политический документ, в котором будет определена дорожная карта продвижения китайских реформ и модернизации на период до 2035 года, когда в стране предполагается завершить строительство социалистической рыночной экономики высокого уровня.