Bloomberg: страны ЕС изучают возобновление работы посольств в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Несколько европейских стран рассматривают возможность вновь открыть посольства в Афганистане и тем самым признать движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на власти некоторых государств ЕС и источники.

По словам одного из европейских дипломатов, чиновники в Брюсселе начали признавать необходимость открытия дипломатических миссий в Афганистане для защиты прав женщин и установления стратегического присутствия в регионе. Агентство напоминает, что сейчас в Афганистане работает только представительство ЕС как объединения в целом, а отдельные европейские страны закрыли свои посольства после прихода талибов к власти.

В частности, Италия думает вновь открыть свое посольство в Афганистане. По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, посол Италии в Катаре недавно посетил Кабул. "Мы работаем над этим. <...>. Решить проблему очень трудно, потребуется время", - сказал министр в интервью агентству на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Похожего подхода придерживается Испания. Сейчас посол в Афганистане работает из Катара "по соображением безопасности". Вернуть посла в Кабул Мадрид планирует, "как только [будет] возможно". "Как только будут соблюдены минимальные условия в сфере безопасности, мы вернем нашего посла. Мы были готовы месяц назад, но, к сожалению, тогда террористы ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ - прим. ТАСС) убили троих испанцев в Афганистане", - сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью Bloomberg.

При этом французские, британские и германские чиновники заявили агентству, что в ближайшее время не планируют открывать миссии в Кабуле. Французский чиновник в свою очередь признал, что отсутствие дипломатической миссии в Афганистане "не может длиться бесконечно". Представители Соединенного Королевства также подтвердили, что изучат возможности возвращения дипломатов в Афганистан, "как только это позволят условия безопасности и политическая ситуация". Как сообщил агентству неназванный чиновник высокого ранга в американской администрации, США не планируют официально признавать сформированное движением "Талибан" правительство Афганистана и возобновлять работу своего посольства в этой стране.

Страны Запада закрыли дипломатические миссии в 2021 году после вывода войск США из Афганистана и взятия Кабула силами "Талибана". В то же время Евросоюз сохранил присутствие в стране. По словам верховного представителя сообщества по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз оставил в Афганистане несколько дипломатов, их главной задачей стало распределение гуманитарной помощи среди населения.