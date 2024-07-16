Потенциальный вице-президент США Вэнс назвал преимущество Трампа

Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс назвал большой честью баллотироваться вместе с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. В соцсети X он написал, что Трамп должен победить, так как однажды уже «принес мир» в страну.

© globallookpress

В понедельник, 15 июля, стало известно, что Трамп выбрал Вэнса своим кандидатом в вице-президенты. Вэнс - 39-летний сенатор от штата Огайо. И Трамп, и Вэнс 15 июля стали официальными кандидатами от Республиканской партии на ноябрьских выборах 2024 года. Съезд Демократической партии, на котором она объявит своих кандидатов, пройдет в августе. Пока считается, что ими станут действующий президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

«Просто переполнен благодарностью. Какая честь баллотироваться вместе с президентом Дональдом Трампом. Однажды он принес мир и процветание, и с вашей помощью сделает это снова. Вперед к победе!» - написал Вэнс.



Ранее Вэнс не раз выступал против военной помощи Украине. По мнению Вэнса, в интересах США признать, что Киеву придется смириться с потерей части территорий. Его заявления критиковали и в Демократической, и в Республиканской партиях, но Вэнс подчеркивал, что ему «все равно, что происходит на Украине».