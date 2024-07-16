ЕК призвала комиссаров бойкотировать организованные Венгрией встречи

ЕК призвала комиссаров пропускать неформальные встречи под председательством Венгрии
Еврокомиссия (ЕК) призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным трех анонимных европейских чиновников, ЕК попросила еврокомиссаров не посещать неформальные встречи министров во время председательства Венгрии в Евросовете. Вместо них на подобные мероприятия ЕК призвала направлять госслужащих.
По данным издания, таким образом Еврокомиссия намерена указать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства» в Совете ЕС.
Запад готовит "наказание" для Орбана
Согласно нормам Евросоюза, на формальных и неформальных заседаниях Евросовета Еврокомиссия всегда была представлена на уровне комиссаров.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию из-за поведения Орбана.
10 июля глава Совета ЕС Шарль Мишель раскритиковал Орбана за переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, добавив, что страны ЕС негативно отнеслись к визиту венгерского лидера в Москву.