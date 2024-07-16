В МИД Индии вызвали посла Украины из-за высказываний Зеленского

Министерство иностранных дел Индии в понедельник вызвало посла Украины в связи с высказываниями украинского президента Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Индия выразила обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, назвавшего встречу главы индийского правительства с президентом РФ Владимиром Путиным "сокрушительным ударом по мирным усилиям [на Украине]". В связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей, пишет издание.

Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

Премьер-министр Индии 8-9 июля совершил двухдневный визит в Москву, в ходе которого состоялся 22-й российско-индийский саммит. Стороны подписали совместные документы, обсудили совместные проекты и подтвердили привилегированное стратегическое партнерство двух стран. Нарендра Моди и Владимир Путин осмотрели экспозицию павильона "Атом" на ВДНХ и провели официальные переговоры в Кремле. Индийскому премьеру был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного.