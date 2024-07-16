Трамп проигнорировал вопрос о Путине после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах главы государства. Соответствующий вопрос ему задал корреспондент ТАСС на национальном съезде Республиканской партии в штате Пенсильвания.

Как уточнил журналист, политик прибыл на мероприятие поздно вечером с перевязанным ухом. Он поприветствовал своих сторонников и пожал руки некоторым из них.

Ранее стало известно, что глава Секретной службы США Кимберли Читл признала, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на экс-президента США. Однако в отставку она уходить не собирается.

Сторонники баллотирующегося на второй срок Трампа видят в случившемся на субботнем митинге в Пенсильвании провал охраны. Читл в связи с этим вызвали на слушания в конгресс.

Также сообщалось, что на протяжении нескольких недель перед покушением охрана кандидата в президенты просила усилить защиту политика, однако получала от Министерства внутренней безопасности отказы, причем «раз за разом». Ведомство точно так же неоднократно отказывало независимому кандидату в президенты Роберту Фрэнсису Кеннеди — младшему.