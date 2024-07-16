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В ЕС сочли «катастрофой для Украины» кандидатуру Вэнса в вице-президенты США

В Европе предполагают, что утверждение кандидатура Дэвида Вэнса от республиканцев в вице-президенты США грозит «катастрофой для Украины». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

О своих сомнениях по поводу выбора кандидата газете рассказал европейский чиновник высокого ранга.

Ранее высокая вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США уже вызвала беспокойство в Европе. А в свою очередь утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты повлекло за собой вопросы по поводу приверженности возможной новой администрации поддержке Украины.

Трамп впервые появился на публике после покушения

Дональд Трамп впервые вышел на публику после громкого покушения на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщает ТАСС.

Он вышел к сторонникам на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом. При этом его представили в качестве «следующего президента Соединенных Штатов».

Он занял место на трибуне рядом с кандидатом в вице-президенты США сенатором от штата Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом. В это время пришедшие на встречу скандировали «Fight! Fight! Fight!» и «We love Trump».

Группировка «Восток» заявила о срыве усиления передовых позиций ВСУ

Группировка войск «Восток» смогла предотвратить попытки усиления передовых позиций ВСУ в районах двух населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы пресс-центра группировки Александра Гордеева, военнослужащие РФ не только сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного, но и огнем артиллерии поразили опорные пункты и технику противника в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка и Луговское.

Платежная система «Мир» заработала в Мьянме

Платежная система «Мир» начала работать в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что система функционирует в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке. Предполагается, что в ближайшем будущем ее работа будет расширяться, что позитивно скажется на турпотоке в страну и добавит комфорта российским туристам.

Мьянма оказалась 13-й страной, где заработала система «Мир».

В центральной части Украины произошли взрывы

Взрывы были замечены в Каневе Черкасской области в центральной части Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Обозреватель».

В области работала система ПВО.

Также в Черкасской, Киевской и Харьковской областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.