Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Южной Корее "ужасными и невыносимыми" последствиями запуска воздушных шаров с пропагандистскими листовками на территорию КНДР. Об этом она сообщила в своем заявлении, которое публикует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

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"Еще раз строго предупреждаю - они должны быть готовы к ужасным и невыносимым последствиям", - подчеркнула она (цитата по ТАСС).



По ее словам, недавно на приграничной территории КНДР были вновь обнаружены 29 воздушных шаров, запущенных с территории Южной Кореи.

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До этого власти Республики Корея насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР в конце июня.

Пхеньян запускал шары с мусором три дня подряд. 24 июня было отправлено порядка 350 шаров, 25 июня — 250 шаров. Всего с 28 мая состоялось семь таких акций.