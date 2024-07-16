Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам по РФ

Владимир Зеленский заявил о наличии «позитивных сигналов» от Запада по вопросу ударов по целям на территории России.

Об этом пишет Politico.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию средств дальнего радиуса действия: некоторые», — сказал он.



Слуцкий рекомендовал сбавить тон Зеленскому, позвавшему РФ на «мирный саммит»

При этом Зеленский подчеркнул, что если разрешение всё же не будет получено, Украины применит собственные разработки для ответного удара.