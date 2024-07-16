Вэнс пообещал, что при Трампе «всем будет лучше»

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс из Огайо высказал мнение, что при администрации Дональда Трампа в стране «всем будет лучше». Его слова приводит РИА Новости.

«Послушайте, ребят, всем будет лучше», — сказал Вэнс в кулуарах съезда Республиканской партии.



Незадолго до этого сообщалось, что действующий президент США Джо Байден назвал Вэнса полным «клоном» Трампа.

«Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы», — заявил Байден.



15 июля национальный съезд Республиканской партии США утвердил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.

Позже издание Politico писало, что в Европейском союзе считают «катастрофой» выбор Трампом Вэнса на роль кандидата в вице-президенты США от республиканцев. Вэнс критиковал военную помощь Украине, утверждая, что она не входит в национальные интересы Соединенных Штатов.