Вэнс пообещал, что при Трампе «всем будет лучше»
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс из Огайо высказал мнение, что при администрации Дональда Трампа в стране «всем будет лучше». Его слова приводит РИА Новости.
«Послушайте, ребят, всем будет лучше», — сказал Вэнс в кулуарах съезда Республиканской партии.
Незадолго до этого сообщалось, что действующий президент США Джо Байден назвал Вэнса полным «клоном» Трампа.
15 июля национальный съезд Республиканской партии США утвердил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.
Позже издание Politico писало, что в Европейском союзе считают «катастрофой» выбор Трампом Вэнса на роль кандидата в вице-президенты США от республиканцев. Вэнс критиковал военную помощь Украине, утверждая, что она не входит в национальные интересы Соединенных Штатов.