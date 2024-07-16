Как Трамп выбрал Вэнса своим напарником

Утвержденный кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в первый день работы Национального съезда предложил в качестве вице-президента сенатора от Огайо Джеймса Вэнса.

Телеканалу NBC News стало известно, как делался этот выбор. На прошлой неделе, когда до Национального съезда Республиканской партии оставалось совсем немного времени, Дональд Трамп провел частную встречу, чтобы обсудить поиск своего напарника с двумя ближайшими советниками: своими сыновьями. Разговор быстро стал напряженным, когда бывший президент дал понять, что склоняется к кандидатуре Дага Бергама, до недавнего времени малоизвестного губернатора Северной Дакоты, но человека, чья заурядная личность никогда не сможет затмить Трампа. Вот тогда-то и вмешались Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп.

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"Дон-младший и Эрик сошли с ума: "Зачем вам делать такую глупость? Он нам ничего не предлагает, - рассказал телеканалу республиканец, знакомый с ходом обсуждения вопроса. Они постоянно твердили: "Джей Ди, Джей Ди, Джей Ди".



Трамп учел рекомендацию своих сыновей в понедельник, выбрав сенатора Дж. Д. Вэнса из Огайо своим кандидатом на пост вице-президента. Трамп позвонил Вэнсу с этой новостью за 20 минут до того, как объявить об этом в социальных сетях, сообщил источник, знакомый с ходом разговора. Восемь лет назад Вэнс был ярым критиком Трампа, а вышло так, что сейчас становится его ближайшим союзником.

Выбирая Вэнса, Трамп сделал другой расчет, чем в 2016 году, и полностью опирался на электоральную базу MAGA ("Сделаем Америку великой снова"). Тогда он обращался за стратегическими советами к своей дочери и ее мужу - более дружественным вашингтонскому истеблишменту Иванке Трамп и Джареду Кушнеру. Теперь Иванка отодвинута в сторону, а его сыновья играют более центральную роль. И вместо того, чтобы пойти с давним традиционным республиканцем вроде Майка Пенса, Трамп выбрал воина MAGA Вэнса, отметили эксперты.

Опора на более молодое поколение стало одним из факторов, которые возвысили 39-летнего ветерана Корпуса морской пехоты Вэнса, который только два года назад стал сенатором, над более опытными политиками, такими как Бургум и сенатор Марко Рубио из Флориды. Интервью с более чем 20 источниками, знакомыми с тщательно охраняемым процессом выбора кандидата, показывают, что Вэнс был вознагражден Трампом за молодость, преданность и способность укрепить позиции бывшего президента в промышленных штатах и штатах Среднего Запада, которые он проиграл президенту Джо Байдену в 2020 году.

"Политика Байдена опустошила семью рабочего класса, - сказал Джай Чабрия, стратег из Огайо, который был с Вэнсом с самого начала его молодой политической карьеры. - Вряд ли в Республиканской партии найдется человек, который мог бы говорить об этом вопросе лучше, чем Джей Ди".



Ранее сообщалось, что номинация Вэнса является "катастрофой для Украины". Как пишет Politico, если план Майка Джонсона по оказанию помощи Украине провалится в палате представителей, возможно, частично в этом будет виноват сенатор Вэнс. При этом он даже более радикальнее, чем Трамп, настроен на то, чтобы прекратить любую помощь Киеву.

Хотя выбор Вэнса иллюстрирует восхождение молодых правых лидеров, для Трампа он несет риски. Вэнс, отец трех детей и примерный семьянин, которому в следующем месяце исполнится 40 лет, станет третьим самым молодым вице-президентом США в случае избрания. У него есть история жесткой позиции по таким вопросам, как аборты. И у него репутация человека с горячей риторикой в то время, когда национальные лидеры, включая Трампа, призывают к более холодным головам после покушения на бывшего президента на прошлой неделе в Пенсильвании. У других потенциальных претендентов были свои сильные стороны, которые заставляли их рассматривать их, и свои слабости, которые снижали их шансы.

За кулисами Трамп и его команда начали со списка из почти двух десятков возможных кандидатов на пост вице-президента, затем сократили его и в течение последних шести недель процесса сосредоточились на Вэнсе, Бургуме и Рубио. Рубио, эксперта по внешней политике, говорящего на испанском языке, многие считали претендентом, наиболее способным привлечь больше испаноязычных избирателей и женщин из пригородов в коалицию Трампа. Но несколько факторов подорвали его шансы. Рубио и Трамп оба живут во Флориде, что создает потенциальную конституционную проблему, если только один из них не обзаведется местом жительства в другом штате - и даже в этом случае возникают вопросы, которые заставляют нервничать должностных лиц кампании Республиканской партии. Это было главным препятствием для Рубио, сказали два человека, знакомых с процессом выбора.

"Это было препятствие, которое президент не смог преодолеть, - сказал один из источников. - Это не стоило таких вызовов".



Бургум, бывший предприниматель в сфере программного обеспечения, появился из ниоткуда как перспективный кандидат после того, как провел собственную невнятную кампанию за пост президента. Он поддержал Трампа накануне партийных собраний в Айове и стал его доверенным лицом. Жена Трампа Мелания является поклонницей Бургума, по словам источника, близкого к бывшей первой леди. Его личное богатство также могло быть активом, хотя два источника, близких к Бургуму, сказали, что его никогда не просили помочь самостоятельно профинансировать кампанию Трампа, и он никогда этого не предлагал.

Внешние факторы - от судьи, отложившего вынесение приговора Трампу по 34 пунктам тяжкого преступления, до плохого выступления Байдена на дебатах, которое встревожило демократов, - продолжали отодвигать сроки принятия и объявления решения бывшим президентом. Национальный комитет Республиканской партии также рассматривал все возможные способы отложить объявление вице-президента до среды, поскольку Трамп и его команда надеялись сохранить интригу. Но в конечном итоге чиновники решили, что это нужно сделать к поименному голосованию в понедельник. Трамп, со своей стороны, сравнил этот процесс с игровым шоу с высокими ставками, мало чем отличающимся от реалити-шоу на канале NBC, которое он вел в течение многих лет.