Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине
Республиканский кандидат в вице-президенты США Джеймс Вэнс в интервью Fox News, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой пытаются достичь США.
По его словам, Россия не начинала бы спецоперацию, если бы Дональд Трамп был президентом США.
«С этим согласны все. Даже многие мои коллеги-демократы в частном порядке согласны с этим», — отметил Вэнс.
Также Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше.
Ранее республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США.