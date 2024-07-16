Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине

Республиканский кандидат в вице-президенты США Джеймс Вэнс в интервью Fox News, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой пытаются достичь США.

По его словам, Россия не начинала бы спецоперацию, если бы Дональд Трамп был президентом США.

«С этим согласны все. Даже многие мои коллеги-демократы в частном порядке согласны с этим», — отметил Вэнс.



Также Вэнс пообещал, что при Трампе всем будет лучше.

Ранее республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США.