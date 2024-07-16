Трамп не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос корреспондента ТАСС о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на намеченных на 5 ноября президентских выборов.

После завершения первого дня съезда, на который Трамп приехал поздно вечером с перевязанным ухом, экс-президент США поприветствовал своих сторонников, пожав руки некоторым из них.

Трамп с повязкой на ухе впервые после покушения появился на публике