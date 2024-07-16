Politico: В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа
ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести, пишет Politico.
По данным ФБР не указаны конкретные лица, потенциально находящиеся в опасности, однако отмечается, что под угрозой в первую очередь находятся «связанные с выборами цели», передает РИА «Новости».
Кроме того, в документе упомянуто, что «экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов».
Мелания Трамп обратилась к американцам
Ранее Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.
Накануне в США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.