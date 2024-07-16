ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести, пишет Politico.

По данным ФБР не указаны конкретные лица, потенциально находящиеся в опасности, однако отмечается, что под угрозой в первую очередь находятся «связанные с выборами цели», передает РИА «Новости».

Кроме того, в документе упомянуто, что «экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов».

Мелания Трамп обратилась к американцам

Ранее Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

Накануне в США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.