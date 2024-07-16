WSJ: Маск планирует выделять $45 млн в месяц комитету в поддержку Трампа
Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Кроме того, другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners Джо Крафт.
Ранее Маск заявил, что полностью поддерживает Трампа.
Также Маск поддержал номинацию сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.