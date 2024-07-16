$87.81+0.0695.78+0.03
Почта

WSJ: Маск планирует выделять $45 млн в месяц комитету в поддержку Трампа

Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.

Маск планирует выделять $45 млн в месяц комитету в поддержку Трампа
© ТАСС

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners Джо Крафт.

Ранее Маск заявил, что полностью поддерживает Трампа.

Также Маск поддержал номинацию сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.

В мире
Келли Крафт
Илон Маск
Дональд Трамп