Маск планирует выделять $45 млн в месяц комитету в поддержку Трампа

Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners Джо Крафт.

Ранее Маск заявил, что полностью поддерживает Трампа.

Также Маск поддержал номинацию сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.