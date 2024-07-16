Байден рассказал о раговоре с Трампом после покушения

Президент США демократ Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после покушения на республиканца был сердечным.

"[Разговор был] сердечным. Я сказал ему, что беспокоюсь и хочу лично убедиться, что знаю, как у него дела", - сказал он в понедельник в интервью телекомпании NBC в ответ на просьбу охарактеризовать разговор с Трампом.



"Он звучал бодро. Он сказал, что все в порядке, поблагодарил меня за звонок, а я сказал, что мы с Джилл (первой леди США Джилл Байден - прим. ТАСС) молимся за него и надеемся, что вся его семья справится с этим", - добавил американский президент.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании. Пуля задела ухо экс-президента, его жизнь вне опасности. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Совершивший нападение 20-летний Томас Мэттью Крукс был ликвидирован. Мотивы преступника пока неизвестны.