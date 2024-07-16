Лондон хочет усилить меры против якобы перевозящих нефть судов России

Великобритания на полях встречи с европейскими государствами планирует обратиться к ряду стран с призывом к обмену информацией и координации мер против танкеров, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.

Об этом пишет Bloomberg.

«Неустановленное количество государств намерено одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер-министр Кир Стармер...», — говорится в статье.



По данным агентства, эти государства намерены обмениваться информацией для координирования мер реагирования на «риски», создаваемые кораблями.

Ранее стало известно, что США не вводят новые антироссийские санкции из-за боязни роста цен на нефть.

Также сообщалось, что Россия и Индия обсуждают поставки энергоресурсов по Севморпути.