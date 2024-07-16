Пентагон: США принимает во внимание сигналы России в сфере ядерного сдерживания

Заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара признал, что Соединённые Штаты вынуждены учитывать сигналы России в области ядерного сдерживания.

Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, Джебара признал необходимость модернизации ядерного арсенала США для обеспечения разнообразных средств сдерживания.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков допустил «некую конкретизацию» в ядерной доктрине.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сейчас не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины.