Президент Кении обвинил американский фонд в поддержке протестов в стране

Президент Кении Уильям Руто заявил, что американская благотворительная организация "Фонд Форда" стоит за протестами в стране. Об этом сообщает газета The Standard.

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"Если они [Фонд Форда] не заинтересованы в демократии в Кении, им стоит либо поменяться, либо уйти", - приводит газета слова Руто. Президент также отметил, что все, кто причастен к анархии в Кении, должны быть призваны к ответу.



Демонстрации против повышения налогов, на которых также выдвигалось требование отставки президента, начались в Кении 18 июня и активизировались 25 июня, когда протестующие подожгли здания парламента и городского совета в столице. По данным Национальной комиссии по правам человека Кении, с 18 июня погибли 39 человек, более 350 пострадали. Президент страны Уильям Руто заявлял, что ему известно о 19 погибших.

Проект закона предусматривал повышение ставки налога на добавленную стоимость в области транспортных перевозок, продуктов питания, мобильной связи - меры, рекомендованные МВФ. Президент Кении отозвал законопроект, предупредив, что это вынудит правительство заимствовать на внешних рынках до 1 трлн кенийских шиллингов (примерно $7,7 млрд). Государственный долг страны составляет около 10 трлн кенийских шиллингов ($77 млрд), или около 70% ВВП.

Фонд Форда основан в 1936 году. Его цель заключается в сокращении бедности, укреплении демократических ценностей и развитии международного сотрудничества, говорится на сайте организации.