Маск поддержал номинацию Вэнса на должность вице-президента США

Американский предприниматель Илон Маск назвал удачным решением номинацию сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.

Об этом он написал соцсети X в комментариях одного из пользователей, устроившего опрос о том, является ли номинация Вэнса успехом или провалом.

«Конечно успех», — сказал Маск.



Ранее экс-лидер США Дональд Трамп выбрал 39-летнего сенатора Джеймса Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты на предстоящих выборах.

Позже республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США.