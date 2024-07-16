Маск поддержал номинацию Вэнса на должность вице-президента США
Американский предприниматель Илон Маск назвал удачным решением номинацию сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.
Об этом он написал соцсети X в комментариях одного из пользователей, устроившего опрос о том, является ли номинация Вэнса успехом или провалом.
«Конечно успех», — сказал Маск.
Ранее экс-лидер США Дональд Трамп выбрал 39-летнего сенатора Джеймса Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты на предстоящих выборах.
Позже республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США.