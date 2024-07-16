Харрис предложила Вэнсу дебаты кандидатов в вице-президенты США

Вице-президент США Камала Харрис предложила своему республиканскому оппоненту Джей Ди Вэнсу устроить теледебаты.

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Об этом сообщает издание Politico. Харрис лично позвонила сенатору Вэнсу, оставив поздравительное сообщение, и, по словам представителя избирательного штаба демократов, выразила надежду на возможность встречи в ходе вице-президентских дебатов, предложенных телеканалом CBS News. Сама Харрис является кандидатом на повторный срок вместе с президентом США Джо Байденом.

Планируется, что дебаты состоятся летом. По информации Politico, стороны рассматривают возможные даты между 23 июля и 13 августа. Камала Харрис по образованию юрист, она стала 49-м вице-президентом США 20 января 2021 года. Харрис является первой женщиной, первым темнокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США.

19 ноября 2021 года на время нахождения Джо Байдена под наркозом Харрис были переданы полномочия президента США. Таким образом она стала первой и единственной в истории США женщиной, принявшей на себя полномочия президента страны. Джеймс Дэвид Вэнс является американским предпринимателем, он стал сенатором США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.