В США обеспокоились из-за адаптации России к западному оружию

Группа американских конгрессменов направила письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, в котором выразила опасения их из-за адаптации российской армии к западному оружию. Об этом сообщает Reuters.

Законодатели полагают, что российская сторона демонстрирует «тревожный уровень адаптации», что снизило эффективность некоторых видов американского оружия.

Кроме того, конгрессменом беспокоит тот факт, что Россия может делиться с Китаем данными об оружии, поставляемом в том числе из США.