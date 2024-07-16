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В США обеспокоились из-за адаптации России к западному оружию

Группа американских конгрессменов направила письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, в котором выразила опасения их из-за адаптации российской армии к западному оружию. Об этом сообщает Reuters.

В США обеспокоились из-за адаптации России к западному оружию
© РИА Новости

Законодатели полагают, что российская сторона демонстрирует «тревожный уровень адаптации», что снизило эффективность некоторых видов американского оружия.

Кроме того, конгрессменом беспокоит тот факт, что Россия может делиться с Китаем данными об оружии, поставляемом в том числе из США.

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